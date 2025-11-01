Seconda Categoria. Il momento d’oro del Real Peretola

Il Real Peretola è la squadra leader del Girone E del campionato di Seconda Categoria. La squadra allenata da Simone Bertini nelle prime sei giornate è rimasta imbattuta e ha conquistato cinque vittorie, con un solo pareggio, in casa contro il Mercatale. Inoltre, la formazione fiorentina è anche, di gran lunga, la migliore difesa del girone, con una sola rete incassata.

Un progetto a costo zero per la società: i componenti della rosa costruita dal direttore sportivo Stefano Rossi ricevono solo alcuni servizi, dalla lavanderia, alla palestra, all’assistenza per gli infortuni. Accanto alla prima squadra, il Real Peretola ha sviluppato una scuola calcio che in un anno e mezzo ha messo insieme una sessantina di bambini, con squadre in tutte le fasce di età. Simone Bertini, grazie all’esperienza maturata come tecnico federale, è anche responsabile di questo settore. Gli istruttori della scuola calcio sono gli stessi giocatori della prima squadra: una scelta per creare attaccamento alla società e per puntare all’aggregazione sociale.