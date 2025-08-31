Seconda categoria. Il Pelago calcio riparte. Con forza e passione

Il Pelago calcio riparte con forza e passione verso traguardi ambiziosi. Nella scorsa stagione la squadra biancoverde ha disputato un ottimo campionato di Seconda categoria vedendo sfumare il sogno promozione ai play off. Quest’anno la speranza del club è riuscire a concretizzare il passaggio in Prima categoria. La società biancoverde punta sulla continuità con la conferma in blocco del gruppo giocatori e dell’allenatore Riccardo Parentelli e l’inserimento di tre mirati rinforzi: un giocatore di elevato valore per la categoria e due giovani di belle speranze.

Il colpo grosso del direttore sportivo Fabio Dreucci è l’arrivo a Pelago di Andrea Celli, trequartista classe 2004, proveniente dall’Audax Rufina in Promozione. Dagli Juniores salgono in prima squadra l’attaccante Giordano Veggi e il centrocampista Niccolò Bresolin. Questo testimonia l’attenzione del Pelago nella valorizzazione dei giovani del proprio vivaio. Molto importanti anche i lavori di ristrutturazione all’impianto Del Lungo che ha ora dei nuovi e moderni spogliatoi.

L’organigramma della squadra vede questa rosa, composta in gran parte da giocatori del territorio. Portieri: Manzini e Centola. Difensori: Landini, Innocenti, Martini, Aquilina, Cosimo Guidotti, Schievenin. Centrocampisti: Bondi, Bresolin, El Ouiala, Barbieri, Niccolò Guidotti, Torrini. Attaccanti: Muzzi, Longo, Burberi, Veggi. Questo lo staff tecnico e direttivo: allenatore confermato Riccardo Parentelli, allenatore portieri Niccolò Nesti, vice allenatore Jonathan Papini, massaggiatore Matteo Morandini. Presidente Massimo Grifoni, vice presidenti Claudia Certini e Gentian Ramaj, direttore sportivo Fabio Dreucci. Dirigenti prima squadra Nazzareno Aquilina, Filippo Romagnoli, Bruno Russo. Team manager Manuele Pieraccioni.

Francesco Querusti