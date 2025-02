Seconda categoria. Il Pelago cambia mister. Via Mini, c’è Parentelli

Un altro cambiamento sulle panchine del campionato di Seconda categoria. "Il Pelago calcio - si legge nella nota ufficiale - comunica l’esonero dell’allenatore Nicola Mini. La società ringrazia mister Mini per il lavoro svolto fino a oggi e anche per la professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune".

Il Pelago nelle ultime 5 partite aveva ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte e si trova in buona posizione di classifica in linea con l’obiettivo play off. Il direttivo societario ha deciso, viste le ultime prestazioni al di sotto delle aspettative, di dare una scossa al gruppo per ottenere maggiore vitalità, con squadra affidata per ora a Parentelli, mister degli Juniores del Pelago.