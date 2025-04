Seconda Categoria. Il Pestello vince lo spareggio play out e si salva

Arezzo, 29 aprile 2025 – Il Calcio Pestello centra la salvezza al termine di una partita da batticuore, battendo 3-1 il San Marco La Sella nello spareggio playout giocato domenica scorsa al campo sportivo Pieraccioli-Rossi di Montevarchi. Una gara intensa, sofferta, che ha mostrato tutto il cuore e la determinazione della squadra giallorossa. La tensione si è fatta sentire per tutta la partita, con poche occasioni e tanto equilibrio. Il match si è sbloccato solo al 73', quando il San Marco è riuscito a trovare il vantaggio con Fedeli, gettando il gelo sugli spalti del Pieraccioli-Rossi. Ma il Pestello non ha mollato. Quando tutto sembrava ormai perso, ecco il lampo che riaccende la speranza: all'89' Maffei Niccolò firma il gol del pareggio, portando la sfida ai supplementari. Sulle ali dell'entusiasmo e spinto dal calore del pubblico, il Pestello completa la rimonta nei tempi supplementari. Al 95' Grazzini trova la rete del 2-1, ribaltando definitivamente l'inerzia della gara. Pochi minuti più tardi, al 100', arriva anche il sigillo di Artini che chiude i conti e consegna al Pestello la permanenza in Seconda Categoria. Un risultato straordinario, che premia una stagione difficile ma affrontata con spirito di sacrificio. Il Calcio Pestello resta così in Seconda Categoria, pronto a ripartire con rinnovato entusiasmo.