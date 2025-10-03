Seconda categoria, il punto del ds della Viridissima Smacchia. "La Vadese è la squadra da battere»

Nell’ultimo weekend è partito anche il campionato di Seconda categoria. Il girone A ha fatto registrare ben 5 vittorie (2 esterne) e 3 pareggi, 20 le reti.

Il commento. Marco Smacchia (foto con il giocatore Aluigi) esperto conoscitore di calcio (non solo dilettantistico) e attuale diesse della Viridissima Apecchio, cosi giudica il campionato: "Dalle indicazioni pervenute dalle prime due giornate, a mio parere il livello del girone A di Seconda categoria si è elevato e quindi sarà un campionato molto difficile dove nulla è scontato. Ci sono squadre con rose di giocatori di altre categorie e anche le squadre meno accreditate si sono rinforzate molto. Secondo me la Vadese è la squadra favorita per la vittoria finale, dietro di lei ci sono il Ca’ Gallo, il Casinina, il Carpegna e la Vigor San Sisto. Nelle prime giornate mi hanno colpito due squadre in particolare: Cagliese e Cantiano che potrebbero essere le sorprese, sono ben attrezzate per arrivare ai vertici della classifica finale. La Viridissima è un’ottima squadra e i nostri allenatori stanno lavorando molto bene anche se in questo momento abbiamo una rosa un po’ ridotta dagli infortuni ma speriamo di recuperarli prima possibile per giocarci le nostre possibilità".

I marcatori. I due gol della Vadese utili per battere (2 a 1) il Ca’ Gallo nel big match di domenica scorsa sono stati realizzati per i padroni di casa da Alex Rocco e Nicola Bravi, per gli ospiti ha segnato Diego Sanchini. I gol di Isola di Fano-Tavoleto finita 1 a 2 sono stati messi a segno da Andrea Manna (Isola di Fano) e da Serafini e Mele (Tavoleto). Il derby Vigor San Sisto- Carpegna terminato 2 a 0 per i padroni di casa ha visto la doppietta di Tommaso Volpini. Sammartinese-Vis Canavaccio è stata vinta dalla Sammartinese per 1 a 0, in gol William Cecchini, già goleador del Fossombrone ai tempi dell’Eccellenza. Vittoria a Pole della Cantianese (0-1), a rete Edison Hoxha.

Girone B. Anche qui ci sono state 5 vittorie e 3 pareggi. L’unico successo esterno è stato quello dell’Atletico River Urbinelli (sul campo del Real Metauro): Dopo appena 180 minuti di gioco la classifica vede a punteggio pieno solo due squadre: il Real Mombaroccio e il Tavernelle. Tre le compagini ancora a zero punti: Il S.Veneranda, il Fortuna Fano e il Vf Adriatico. Più gol di tutti li ha segnati il Trecasteli ((6).

Marcatori. Arzilla-Vf Adriatico finita 2-0 ha visto il gol di Mattia Campanelli e Matteo Benedetti. Quaterna del Real Mombaroccio contro il Fortuna Fano, le reti: Turrini, Scarcella, Valentini e Thomas Paoli. Tavernelle-Villa Ceccolini 1 a 0, la rete è stata messa a segno da Matteo Barbaresi. I gol dell’Atletico River Urbinelli contro il Real Metauro sono stati opera di Donzelli e Macciaroni. Nella seconda giornata sono state realizzate complessivamente 22 reti.

Amedeo Pisciolini