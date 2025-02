Seconda categoria, il punto. L’Avis Sassocorvaro allunga e scava il vuoto. Marotta Maroso Mondolfo lo imita nel girone B

Girone A. La ventunesima giornata ha registrato l’allungo della capolista Avis Sassocorvaro. Al secondo posto, scesa a meno 8, l’Olimpia Macerata Feltria. In terza piazza il Casinina (a meno 18) al quarto posto (a meno 22) la Vadese. Fanalino di coda il Montelabbate.

I numeri. L’attacco più prolifico è dell’Avis Sassocorvaro (41 reti), club vanta anche la miglior difesa (17 gol subiti) e soprattutto è l’unico imbattuto del girone, non per niente ha messo tutti in fila. La difesa più perforata è quella del Montelabbate (51).

I bomber: 13 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria). 12 gol: Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto). 11 reti: Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro). 9 reti: Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio), Nicola Bravi (Vadese) e Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro). 8 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto) e Luca Turchi (Avis Sassocorvaro). 7 reti: Edoardo Brundu (Cantiano), Moustapha Ndiaye (Piandimeleto), Diego Sanchini (Ca Gallo), Francesco Rossi (O.Macerata Feltria), Alhadji Niang (Tavoleto), Luca Torregiani Battazzi (Carpegna).

Girone B. Primo posto per il Marotta Maroso Mondolfo con 6 punti di vantaggio sul Cuccurano. Ultima la Marottese Arcobaleno.

I numeri. Cinque vittorie nell’ultimo turno di cui quattro casalinghe. Marotta Maroso Mondolfo ha segnato di più (38). Le difese che hano subito meno gol sono quelle del Villa Ceccolini, Cuccurano e Grdara (16). L’Hellas Pesaro è invece il team che ha subito più reti (51).

I bomber. 14 reti: Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo). 13 reti: Omar Elkheir (Della Rovere), Andrea Battisti (Fortuna Fano) e Luca Ambrogiani (A. River Urbinelli).