Seconda categoria, il punto. Nel girone B spadroneggia il Villa. Duello nell’alta valle tra Carpegna e Macerata

Nel girone A di Seconda categoria al comando con 11 punti ci sono due squadre: il Macerata Feltria e il Carpegna, dietro ad una lunghezza inseguono la Santangiolese e la Frontonese, poi la classifica si sfila fino ad arrivare in fondo con lo Schieti e il Piandirose con 2 puti a testa. più alto della classifica. Mai poteva avere un inizio migliore la squadra di mister Dario Martinelli, considerando anche che è una neo promossa (viene da 5 stagioni in Terza) e non conosceva la categoria. Dietro al team di Santangelo in Vado distanziate di 1 punto 4 squadre.

I numeri. Ha sortito l’effetto sperato il cambio dell’allenatore in casa del Ca Gallo. Il team di mister Grassi ha infatti colto la prima vittoria della stagione con un poker sulla ruota del Piandirose.

Il commento è di Dario martinelli mister della Santangiolese, neo promossa (viene da 5 stagioni in Terza cat.): "È sicuramente un inizio esaltante - dice Martinelli- figlio di tanta voglia di sacrificio di tutti i giocatori che si stanno applicando al massimo. Nessuno si aspettava una partenza così feroce e la cosa mi fa molto piacere".

I bomber. A guidare la classifica cannonieri con 4 reti Alessandro Sebastianelli della Frontonese, quattro attaccanti con 3 gol a testa: Luca Turchi (Avis Sassocorvaro), Umberto Federici (Casinina), Roberto Orru (Ca Gallo), Abderrahmone Mouaoui (Santangiolese), Mirco Politi (Macerata Feltria), Simone Monaldi (Piandimeleto). Seguono con 2 gol a testa ben 17 calciatori.

Il girone B è guidato dal Villa Ceccolini, dietro distanziate di 1 punto: l’Atletico Urbinelli, il Csi Fano, il Muraglia, il Cuccurano e l’Arzilla. Fanalino di coda con 1 solo punto il Real Mombaroccio, unica compagine a non aver ancora gioito per una vittoria.

I numeri. Più gol di tutti gli hanno segnati l’Atletico River Urbinelli e il Villa Ceccolini (12 reti) mentre le difese che hanno subito di più (15 gol) sono quelle dell’Hellas Pesaro e Real Mombaroccio. 23 il gol dell’ultimo turno (come il turno precedente) che sono stati utili per assegnare 6 vittorie (3 esterne).

I bomber. Qui con 4 reti al comando della speciale graduatoria dei bomber ci sono Luca Ambrogiani dell’Urbinelli, Riccardo Magi (Villa Ceccolini), Giacomo Federici (Gradara Calcio) e Antonio Gatto (Real Mombaroccio). Con 3 reti a testa seguono 8 calciatori.

La squadra della settimana (Gironi A e B): 1)Corbellotti (Carpegna), 2) Sansuioni (Santa Cecilia), 3) Baldini (Pontesasso) 4) Oradei (Frontonese), 5) Rocchetti (Macerata Feltria), 6) Pierotti (V.Apecchio), 7) Sanchioni (Csi Delfino), 8) Traiani (Cuccurano), 9 )Passarini (Fortuna Fano), 10) Monaldi (Piandimeleto), 11) Curto (Muraglia). All. Dominici (Macerata Feltria) Arbitro Grossi di Pesaro (Gradara- Fortuna Fano).

Amedeo Pisciolini