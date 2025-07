SECONDA CATEGORIA. Il Reconquista spera nella Prima. Si attende solamente l’ufficialità

Il Reconquista di San Piero a Sieve si sta preparando per la stagione 2025/2026. Dopo i play-off vittoriosi, la società del presidente Elia Parrini attende l’ufficialità del ripescaggio in Prima Categoria: nella graduatoria di merito per il completamento degli organici pubblicata nei giorni scorsi i mugellani si trovano al quarto posto.

Sono stati ingaggiati l’attaccante Britos, nella scorsa stagione prima allo Spartaco Banti Barberino e poi al Casellina, il difensore Zanieri dal Sant’Agata, il centrocampista Cresti dal Firenzuola, i centrocampisti Bettini e Frederiko Harushaj, entrambi provenienti dalla formazione juniores del San Piero a Sieve, il difensore Alessio Belli dagli juniores della Fortis Juventus e il portiere Beltrami, svincolato ma ex di Scarperia, Londa e Cavallina. Lasciano la società biancorossa il centrocampista Fabio Romei, che si trasferisce al Vaglia, il difensore Alessandro Berni, che passa alla Gallianese, i difensori Damiani (storico capitano della squadra mugellana), Gurioli e Marco Bianchini, e l’attaccante Seneci.