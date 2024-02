Seconda categoria. Il Rio Major a valanga sul Lerici. Vincono Nave, Romito e Mamas

Il Rio Major non si ferma e segna addirittura 10 reti. Una marcia incontenibile per la capolista del campionato di calcio spezzino di Seconda categoria che ha superato con un pesante 10-1 il Lerici proseguendo così la corsa al vertice della classifica. Ma alle spalle le inseguitrici non mollano e restano sempre nella scia con un margine ridottissimo da recuperare. Il Calcio Nave risponde presente anche se deve faticare per avere ragione della Santerenzina B. I gialloneri sarzanesi diretti dall’allenatore Gino Sorrentino si sono imposti di misura, 2 a 1, grazie alle reti di Sottoriva e Scapinelli mentre per i padroni di casa è andato in gol Paolini. Non si è fatto attendere neppure il Romito Auser. La formazione del tecnico Damiano Currenti ha battuto 3 a 1 la Polisportiva Spezia Sportale andando a segno con Naclerio, Pieroni e Bardone mentre per la compagine spezzina il gol è stato realizzato da Stirbu. Vittoria in trasferta della Polisportiva Monterosso che ha avuto la meglio per 3 a 1 del Calcio Spezia Popolare. Vince anche il Mamas Giovani superando 2 a 1 il Ceparana B grazie alle marcature di Simonelli e Sordi mentre per i ceparanesi ha segnato Ceresini. Hanno osservato il turno di riposto San Lazzaro Lunense e Bolanese B. La classifica del torneo vede dunque al comando il Rio Major con 33 punti seguono Calcio Nave 32; Romito Auser 31; Polisportiva Monterosso 28; Mamas Giovani 26; San Lazzaro Lunense 24; Calcio Spezia Popolare 16; Lerici 9; Polisportiva Spezia Sportale 8.