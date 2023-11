Seconda categoria. Il Roccastrada cambia il mister. Salta Giagnoni

Ancora una panchina che salta in Seconda categoria. Il Roccastrada ha esonerato Roberto Giagnoni. La società biancorossa ha deciso di cambiare dopo il pareggio nello scontro salvezza contro la Nuova Grosseto Barbanella che lascia a quota 5 punti la squadra, in corsa per la salvezza. Salta quindi un’altra panchina nel girone G di Seconda categoria, dopo le due saltate all’Alberese.

La società del Parco, dopo Travison e Falciani, la scorsa settimana aveva scelto Corrado Tosini come nuovo allenatore, ed il tecnico grossetano era riuscito nell’impresa di ottenere la prima vittoria in campionato, vincendo contro l’Orbetello e muovendo la propria classifica. Adesso in casa Roccastrada saranno fatte delle valutazioni per la scelta del futuro allenatore che avrà il compito di condurre la formazione roccastradina verso una difficile salvezza in Seconda categoria.