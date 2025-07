Seconda categoria. Il Sagginale conferma lo staff. E punta a un pronto riscatto

Il Sagginale, dopo la retrocessione in Seconda Categoria, ha confermato tutta l’area tecnica, con Carlo D’Onofrio in panchina; vice Stefano Polloni e Pietro Ballini; preparatore dei portieri Paolo Brazzini e team manager Pietro Scarpelli.

Sul mercato il direttore sportivo Giuseppe Assirelli ha già effettuato numerosi movimenti. Sono stati tesserati il centrocampista Baldini, proveniente dal Firenzuola; il difensore Russo, arrivato dalla Laurenziana; i fratelli Pierottoli, entrambi dalla Gallianese, ovvero il centrocampista Pietro e il difensore Giulio; l’attaccante Clementi dal San Godenzo (un ritorno in maglia biancorossa); e il difensore Lorenzo Tucci, dal Sant’Agata. Tanti anche i giocatori in uscita. Susini sembra destinato al San Piero a Sieve; l’attaccante Petruzzi e i difensori Gianassi e Tommaso Tagliaferri, tutti della squadra juniores, passano alla Rontese; un altro juniores, il centrocampista Fabbri, si trasferisce alla Sandro Vignini Vicchio; Ballini conclude l’attività come Lukolic, mentre Bruni e Ciolli sono stati lasciati liberi.