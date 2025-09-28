Seconda categoria. Il Salavetitia Seravezza stavolta l’anticipo lo perde. Oggi il giovane Massarosa e l’ambizioso Corsanico

In Seconda categoria la seconda giornata di campionato è già cominciata ieri con l’anticipo del sabato che ha visto perdere 2-1 in trasferta sul campo del San Macario Oltreserchio la neopromossa versiliese Salavetitia Seravezza che nel match diretto da Massa di Carrara è andata sotto di due reti (per effetto dei sigilli di Romanini al 36’ e di Bartilacchi al 40’) accorciando poi le distanze nei minuti di recupero del primo tempo con Giacomo Mancini. Nella ripresa non ci sono stati più gol... e così i verdazzurri di Mario Bertelloni hanno assaporato la prima sconfitta di questo campionato dopo l’avvio vincente del sabato precedente (anche se quel risultato di 1-0 contro la Folgore Segromigno Piano non è stato ancora omologato dal giudice sportivo per un ricorso fatto dalla stessa società lucchese).

Oggi in campo ci saranno il Massarosa in casa contro l’Atletico Carrara (arbitra Tolaini di Pontedera) ed il Corsanico in trasferta a Ricortola (fischierà Raffagnagi di Viareggio). Nel Massarosa rientrerà qualcuno dei tanti assenti di domenica scorsa a Serricciolo. "Abbiamo bisogno di muovere la classifica e ce la metteremo tutta – dice il tecnico biancorosso Mauritanio Misuri – sicuramente non sarà una partita facile... ma i ragazzi lo sanno e sono concentrati". Nel Corsanico tutti disponibili tranne D’Agliano per un risentimento muscolare. "è una trasferta insidiosa – commenta il mister dei collinari Gabriele Mazzei – bisogna portare a casa i 3 punti in tutte le maniere, anche perché la squadra sta bene sia fisicamente che moralmente".