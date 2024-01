Seconda categoria. Il San Lazzaro cade in piedi. Ko col Mamas ma resta primo

La capolista San Lazzaro Lunense scivola ma resta comunque al comando in Seconda categoria. I sarzanesi, che stavano tenendo un ritmo elevato di punti, sono stati battuti dal Mamas Giovani 2-0 anche se lo stop non ha compromesso di conservare il primo posto solitario in classifica seppur meno solido. Alle spalle infatti la concorrenza non si è certamente addormentata e sta ’ringhiando’. La risposta è arrivata puntuale dal Romito Magra Auser che dopo lo scivolone della domenica precedente all’esordio del nuovo tecnico Damiano Currenti, ha saputo riscattarsi in fretta vincendo 9-0 il match contro la Santerenzina B. Una punizione decisamente pesante che porta le firme di Naclerio autore di una quaterna, tripletta di Marselli quindi Pieroni e un autogol. Prima vittoria dello Spezia Sportale sulla Bolanese 2-1 mentre il Calcio Spezia Popolare ha superato 4-0 il Ceparana. Vittoria in goleada del Calcio Nave sul campo del Lerici e sarzanesi che raggiungono al secondo posto il Rio Major che non ha giocato la sfida contro il Mamas B. Classifica: San Lazzaro Lunense 22 punti; Romito Magra Auser 21; Rio Major e Calcio Nave 21 Mamas Giovani 18; Monterosso 15; Calcio Spezia Popolare, Lerici 9; Polisportiva Sportale 3.