Seconda categoria. Il San Polo aspetta il ripescaggio

Si stanno componendo gli organici della Seconda Categoria. Dalla Terza Categoria sono state promosse il Capraia e la Duccio Dini (dal Girone A), la Leccese e la Floriagafir Bellariva (dal Girone B). Tante altre società però sperano in una riammissione nella categoria superiore, alla luce delle tante defezioni previste in questa estate. La società meglio piazzata tra le fiorentine è il San Polo, sconfitto nella finale dei play-off dopo il secondo posto in campionato, che compare all’ottavo posto nella graduatoria di merito del Comitato Regionale. Sono presenti anche il Rignano (10°), il San Lorenzo Campi Giovani (11°, che nel 2024/2025 ha partecipato al girone pratese), il Pian di San Bartolo (16°), lo Sporting Lazzeretto (20°, che ha giocato nel girone pistoiese), e le retrocesse dalla Seconda Categoria Sales (24°) e Cobra Kai (27°). Non sono presenti nelle prime liste pubblicate altre società, nonostante abbiano partecipato ai play-off, come il Vaglia (anche finalista della coppa provinciale) e il San Vincenzo a Torri.