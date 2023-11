Seconda categoria: impegni interni da sfruttare per Atletico Carrara, Filattierese e Carrarese Giovani. La reginetta Fivizzanese fa visita al San Vitale, ’trappola’ Monzone per il Montignoso

Nella settimana delle esternazioni, di Angelo Pagani e Andrea Damiani, rispettivamente diesse della Filattierese e dirigente ’immagine’ del Monzone, la Fivizzanese reginetta del campionato di Seconda categoria oggi affronta la decima tappa esibendosi a Remola ospite del San Vitale (ore 14,30). L’albiceleste di Davide Duchi si trova di fronte una formazione già alla ricerca di punti pesanti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona playout. Sembra facile, diceva uno spot pubblicitario. Ma non bisogna sottovalutare l’avversario anche se la Fivizzanese è in una situazione mentale e di classifica importante, grazie a 7 vittorie e 1 pareggio. L’uomo-mercato Filippo Tornaboni, che alla riapertura del mercato ha pronto il suo piano di rafforzamento per la difesa visto il prolungarsi del lungo degente Cardellini, raccomanda concentrazione e determinazione. "Bisogna fare risultato pieno – dice il ds – e quindi giocare anche con la testa cercando di non rovinare quanto di positivo abbiamo messo insieme finora. Il nostro slogan è fare tre punti a tutti i costi ma con grande rispetto dell’avversario".

Grande match al ’Giannetti’ dove è di scena la terza della classe, il Montignoso, ospite del Monzone. Augusto Secchiari dovrà mandare undici leoni, pronti a raddoppiarsi in ogni movimento per riuscire a far saltare il pronostico avverso. Turno interno da sfruttare al massimo per Atletico Carrara, Filattierese e Carrarese Giovani rispettivamente contro Ponte alle Origini, Sporting Camaiore e Ospedalieri. In trasferta invece Ricortola e Villafranchese impegnate sui campi di Lido di Camaiore e Massarosa.

Ebal.