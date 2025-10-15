Seconda categoria. Impruneta Tavarnuzze. L’avvio è scintillante
E’ iniziata nel migliore dei modi la stagione dell’Impruneta Tavarnuzze del presidente Claudio Manetti. La Prima squadra, che prende parte alla Seconda categoria girone E, allenata da Lorenzo Andreucci è in testa; mentre gli Juniores di mister Francesco Guidotti sono secondi a due punti dalla capolista Isolotto nel campionato Juniores provinciali girone A. Questo a conferma anche del buon lavoro fatto in estate da Massimo Nelli, direttore sportivo di prima squadra e juniores e dal suo staff.
Buon inizio anche per il settore giovanile: gli Allievi di mister Francesco Gallori, gli Allievi B di Giuliano Bacci, i Giovanissimi di Alessandro Zagli e i Giovanissimi B di Alessandro Batignani che si stanno ben disimpegnando. Per il settore giovanile il direttore sportivo è Marino Ciagli. Menzione di rilievo per la Scuola Calcio, che vanta più di 100 bambini e il grande lavoro di Claudio Piccinetti, ex viola e responsabile della scuola calcio, sta portando frutti pregiati. Puccinetti, coadiuvato da Italo Florio e tanti altri ex giocatori di valore e istruttori qualificati, è anche il promotore del famoso Torneo Renato Ballerini. La scorsa settimana l’Impruneta Tavarnuzze, al campo sportivo Ascanio Nesi, ha organizzato la presentazione di tutte le squadre con tantissimi tesserati e le loro famiglie.
L’Impruneta Tavarnuzze capolista della Seconda categoria girone E, è stata bloccata nell’ultima giornata sull’1-1 dallo Staggia: vantaggio locale al 40’ con Frassineti e pareggio su rigore al 95’ dello Staggia con Barbarino. La formazione dell’Impruneta Tavarnuzze: Lippi, Curradi (Conti), Lapis, Fantoni (Sgai), Serni, Marcucci, Ficozzi F. (Mengoni), Salvadori, Bonciani (Valenti), Frassineti (Lanfranchi S.), Lanfranchi N. A disp.: Morganti, Bichi, Badii. All. Lorenzo Andreucci.
Francesco Querusti
