Seconda categoria. In Coppa passano. Riolese e Marina

Ci sono già le prime qualificate dopo 2 turni nella Coppa di Seconda. Nel girone B e D con 6 punti sono certe del passaggio Riolese e Marina nonché Pol. 2000 e Brisighella. Ad un passo la Giovanili Santerno, pure a quota 6, ed eventualmente ripescabile tra le migliori terze.

Risultati Coppa Seconda (2ª giornata). Girone A: Lugo-Low Street 3-2, Mezzano-J.Cervia 5-1. Classifica: J. Cervia, Low Street, Lugo, Mezzano 3.

Girone B: P.L. Reda-Riolese 1-4, P. Marina-Marina 1-4. Classifica: Riolese, Marina 6; P. L. Reda, P. Marina 0.

Girone C: Gs Romagna-Giov. Santerno 0-4, P. Fuori-Bagnara 3-2. Classifica: Giov. Santerno 6; Bagnara, P. Fuori 3; Gs Romagna 0.

Girone D: Brisighella-San Pancrazio 4-2, Pol. 2000-Godo 2-1. Classifica: Brisighella, Pol. 2000 6; San Pancrazio, Godo 0.

Girone E: B. Tuliero-Vita 1-4, S. Rocco-R. Voltanese 0-5. Classifica: R. Voltanese 4; Vita, S. Rocco 3; B. Tuliero 1.

Girone F: F. Zarattini-Vis Faventia 5-4, Santagata Sport-San Zaccaria 0-0. Classifica: S. Zaccaria 4; F. Zarattini, Vis Faventia 3; Santagata 0.

u.b.