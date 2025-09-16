Seconda categoria In gara-2 di Coppa Toscana il Corsanico batte 3-1 a domicilio il Salavetitia

Dopo il 2-2 uscito domenica scorsa in collina nel derbyssimo massarosese fra Corsanico e Massarosa, ieri l’altro sera al “Buon Riposo“ a Seravezza è andata in scena gara-2 del triangolare valevole per il primo turno della Coppa Toscana di Seconda categoria.

Il Corsanico è andato ad espugnare il sintetico di casa della matricola Salavetitia Seravezza. Il 3-1 degli orange è maturato grazie ad un’autorete su iniziativa di capitan Tommaso Frusteri e soprattutto grazie alla doppietta di Nicola Marsili, nuovo attaccante degli arancioni che l’hanno preso quest’estate dal Capezzano (in precedenza era alla Torrelaghese). Con un tridente davanti del calibro di Leonardo Passaglia (appena tornato a Corsanico), del confermato bomber Giacomo Da Prato e appunto di Marsili ecco che Gabriele Mazzei si candida col suo Corsanico ad un ruolo da protagonista nel campionato che inizia domenica prossima. Per i verdazzurri seravezzini aveva segnato il momentaneo 1-1 il talentuoso Davide Di Clemente. Mercoledì 1 ottobre gara-3 del triangolare di Coppa sarà Massarosa-Salavetitia (... ma i seravezzini sono già eliminati dal torneo).