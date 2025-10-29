Seconda categoria: in palio i sedicesimi di finale. Tutte le sfide di coppa Italia. Una serata ad alta tensione

Appuntamento con un altro mercoledì di Coppa per i dilettanti che scenderanno in campo questa sera per un nuovo turno, per quanto riguarda la Seconda categoria. In palio il passaggio ai sedicesimi di finale che si disputeranno 3 dicembre prossimo. Alle 20.30 la Fulgor Castelfranco, che ha avuto la meglio su Faellese e Viaggio, ospiterà sul proprio rettangolo verde il Bucine (primo nel gruppo con Pestello e Cavriglia) per un derby in gara secca.

Il regolamento per questo turno prevede infatti che in caso di parità al 90’ si procederà direttamente ai calci di rigore per decretare la vincitrice. Esattamente come accadrà anche per il Poppi che ha superato il primo turno contro Rassina e Pratovecchio e che adesso sarà impegnato a Castiglion Fibocchi alle 20.30 contro la Sangiustinese, vincente nel gruppo a tre con Colonna Indicatore e Arno Castiglioni Laterina.

Per l’Olmoponte Santa Firmina invece ecco come avversaria la Fratticciola nella gara in calendario alle 20.45 a Montagnano. L’Olmoponte è reduce da un primo turno vittorioso contro Fortis Arezzo e Pieve al Toppo, mentre i giallorossi cortonesi hanno avuto la meglio sullo Stoiano e i cugini della Fratta Santa Caterina. Al termine delle rispettive sfide sarà già possibile stilare il cammino delle formazioni qualificate per le gare in calendario a inizio dicembre.