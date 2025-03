Seconda categoria. Isolotto contro Club Sportivo. Rinascita Doccia con l’Avane

Ventiquattresima giornata in Seconda Categoria. Nel Girone D in casa lo Spartaco Banti Barberino capolista (reduce dall’eliminazione ai rigori in coppa), contro la Molinense, mentre il Reconquista di San Piero a Sieve, secondo, è impegnato a Firenzuola. Nel Girone E giocano in casa le prime tre della classifica: l’Isolotto capolista ospita il Club Sportivo Firenze; il Bibe, terzo, attende la visita della Sales. Nel Girone F il Daytona, secondo, che si è portato a tre punti dal Poggio a Caiano, ospita i pratesi del Naldi. La Rinascita Doccia, terza, è in casa con l’Avane.