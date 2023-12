Seconda categoria. La capolista Sorano riceve la visita del temibile Caldana

La capolista del girone C all’esame Caldana, mentre il Cinigiano avrà un derby importante. In vetta al girone di Seconda prosegue il testa a testa a distanza, col Sorano che mantenendo due punti di vantaggio sul Cinigiano oggi ospita il temibile Caldana. Il Cinigiano spera in un passo falso dei primi della classe, ma dovrà anche vedersela con un Campagnatico voglioso di riscatto. Il Roccastrada di Di Chiara, dopo l’esordio vincente, oggi ospita il forte Scarlino, terzo in classifica. In ottica salvezza, derby tra delusioni di quest’anno a Rispescia (penultimo) dove arriva un Alberese, ultimo, alla ricerca di se stesso. Il programma: girone C, Salivoli-Montieri; girone G, Castiglionese-Maglianese, Cinigiano-Campagnatico Arcille, Marina-Marsiliana, Nuova Grosseto-Castell’Azzara, Orbetello-Santa Fiora, Rispescia-Alberese, Roccastrada-Scarlino, Sorano-Caldana.