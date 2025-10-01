Seconda categoria: la Coppa Toscana. Derby Pescia-Chiesina Uzzanese. C’è Olimpia Quarrata-San Niccolò

Dopo aver archiviato la seconda giornata di campionato, la Seconda ctegoria torna in campo per la Coppa Toscana. È la terza giornata di Coppa Toscana a reclamare spazio e attenzione, pronta a emettere i verdetti definitivi che contribuiranno a delineare il quadro della seconda fase della competizione. L’incontro di cartello della serata è senza dubbio il derby Pescia–Chiesina allo stadio dei Fiori, con orario d’inizio alle 20.30: entrambe le compagini hanno battuto il Tau Academy e si profila una gara dall’elevato tasso agonistico per decidere chi passerà alla seconda fase. Alle 20.30, allo Stella di Casini, l’Olimpia riceverà il San Niccolò: ai quarratini basta un pareggio per avere la certezza matematica di approdare ai trentaduesimi di finale. E nel match che inizierà alle 20.45, il Pistoia Nord deve assolutamente vincere contro il San Felice (ormai fuori dai giochi) per appaiare nella classifica del triangolare il Montalbano Cecina, giocandosela poi con la differenza-reti.

A chiudere le danze sarà infine Borgo a Buggiano–Le Case, che inizierà al Bramalegno alle 21: il Borgo di Biagi (nella foto) può ancora sperare nel passaggio del turno a scapito del Cintolese (attualmente primo a 4 punti nel mini-girone), ma dovrà battere i rivali con un buon margine di reti.

G. F.