Seconda categoria La Fivizzanese ha allungato in testa nei confronti della Carrarese Giovani e il capitano parla chiaro. Mencatelli: "Abbiamo il dovere di credere alla promozione»

La capolista Fivizzanese si è rimessa in piedi, dopo lo scivolone interno contro il Dallas Romagnano, ed ha riportato a 5 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Carrarese Giovani, stoppata sul pareggio in casa del Pontasserchio. La squadra lunigianese ha ottenuto a Segromgno la vittoria numero 18 su 24 partite di Seconda categoria. "Adesso siamo in una condizione tale da doverci assolutamente comportare in un certo modo – dice il capitano Massimo Mencatelli –. Mi spiego meglio. A questo punto abbiamo il dovere di credere alla promozione in Prima categoria, se per qualcuno non fosse così sarebbe il colmo. Il successo di Segromigno, maturato nel primo tempo, dopo il ko con il Dallas, è molto importante". E’ la prima volta che sentiamo parlare apertamente di promozione... "Non ho detto che ci arriveremo – afferma Mencatelli – ma solo che abbiamo il dovere nei confronti della società, del pubblico e di noi stessi di crederci. E quindi di provarci con tutte le forze". Quale sarà quindi l’atteggiamento tattico-comportamentale? "Più prudente, anzi più concreto. Non dobbiamo rischiare più del dovuto ma cercare di approfittare delle occasioni favorevoli, creandole secondo un certo senso logico. Domenica, ad esempio, abbiamo giocato le nostre carte con una certa freschezza mentale per raggiungere il massimo del risultato". Il duello al vertice continua con due match interni: Fivizzanese-Corsanico e Carrarese Giovani-Folgore Segromigno.

Per il resto, sugli scudi il San Vitale, che vince di goleada in casa del Pieve San Paolo e alimenta il sogno di raggingere il quinto posto, ora lontano 7 punti, e il Dallas Romagnano, che dilaga con l’Atletico Carrara. Due squadre in salute. Finisce pari il derby tra la quarta (Monzone) e la quinta (Villafranchese) in classifica.

