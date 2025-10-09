Seconda categoria. La Molinense ha rotto il ghiaccio

La Molinense domenica scorsa ha conquistato la prima vittoria nel campionato di Seconda Categoria, battendo in casa per 4-2 il Pian di San Bartolo, dopo due sconfitte nelle prime due giornate e l’eliminazione dalla Coppa Toscana ad opera del Bagno a Ripoli.

Il nuovo direttore sportivo Filippo Caroti (che seguirà prima squadra e juniores) ha allestito una rosa composta da 26 giocatori, che sono stati messi a disposizione del nuovo allenatore Simone Rimini.

Portieri: Mariani, Vestri; difensori: Bianchi, Caioli, Filippi, Emanuele Galeotti, Francesco Martelli, Lorenzo Martelli, Meini, Michelassi, Pelli, Raggi, Saladini; centrocampisti: Asoli, Benvenuti, Carli, Montaguti, Nardoni, Pardi, Santini, Tognaccini; attaccanti: Degl’Innocenti, Gioele Galeotti, Guidi, Legrottaglie, Rotondi.

Nello staff di mister Rimini il vice Claudio Pieretti e il preparatore dei portieri Matteo Galigani.

La prima squadra della Molinense, dopo l’alluvione del 14 marzo scorso, gioca le gare interne al sussidiario di Pontassieve, in attesa del recupero del "Vitali".