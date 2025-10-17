Seconda categoria. La Vadese rinnova la tradizione: primato solitario e voglia di salire

Al comando in solitaria, nel girone A di Seconda categoria la Vadese, dietro di lei a meno uno il Ca’Gallo e la Vigor San Sisto, in fondo con 1 punto, incamerato sabato scorso, l’Isola di Fano. Ancora imbattute tre squadre: a Vadese, il Casinina e la Cagliese. 27 il gol della quarta giornata d’andata. Nella speciale classifica marcatori al primo posto con 6 reti segnate in 4 gare Diego Sanchini (Ca’ Gallo), 5 reti Tommaso Volpini (Vigor San Sisto), 3 reti: Alessandro Rasponi (Durantina Santa Cecilia), Tommaso Raffelli (Piandimeleto), Giacomo Maiorano (Cagliese), Riccardo Agostini (Carpegna); seguono con due reti a testa 11 calciatori. Anche nel girone B al primo posto c’è solo una compagine: il Trecastelli. Fanalino di coda lo Ies Santa Veneranda con quattro sconfitte su quattro partite e quindi a zero punti, 4 gol fatti e 14 subiti. Sempre a punti (e quindi imbattute) la prima della classe (il Trecastelli) e il Cuccurano. Ben 23 i gol segnati nell’ultimo weekend. Tre le vittorie esterne, di spicco quella dell’Atletico River Urbinelli sul campo del Senigallia e del Sant’Orso (Fano) sul terreno dell’Arzilla. Relativamente alla classifica marcatori al primo posto con 4 reti il duo: Aliou Gueye (S.Orso-Fano), Marco Carboni (Trecastelli). 3 reti: Ayoub Aboulkhir (Real Metauro), Manuel Maramonti (Piandirose) e Omar Macciaroni (River Urbinelli). Seguono con 2 gol a testa 13 calciatori.

Giudice sportivo girone A e B. Ammenda di 70 euro alla Cagliese "per avere alcuni propri sostenitori a fine gara, raggiunto con getti d’acqua un dirigente della squadra avversaria. Altresì per non avere adottato misure idonee ed adeguate ad evitare l’ingresso di soggetto estraneo nello spazio antistante gli spogliatoi". Calciatori espulsi: una giornata di squalifica a Francesco Diotalevi (Arzilla), Simone Dini (Ies Santa Veneranda), Sami El Karouachia (Cagliese), Michele Piccinini (Santangiolese), Tommaso Santarelli (Senigallia). Giocatori non espulsi ma sualificati per una gara: Marco Foresto (Cagliese).

am.pi.