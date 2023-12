SECONDA CATEGORIA. La Virtus Comeana saluta la Coppa Toscana

Una squadra ormai fuori dai giochi, chiamata a concentrarsi solo sul campionato. E un’altra che ha ancora una chance per andare avanti, a patto di sfruttarla al massimo. I sedicesimi della Coppa Toscana di Seconda Categoria sono andati in archivio qualche giorno fa e per le formazioni di Prato e provincia ancora in lotta è tempo di tirare le somme. Male è andata alla Virtus Comeana, che saluta il torneo dopo aver ceduto le armi al Monterappoli in trasferta. I fiorentini si sono imposti alla luce del 3-2 finale, vanificando le reti di Buti e Testa. In lizza resta il Prato Sport che andrà agli ottavi se riuscirà a battere la Virtus Montale nel recupero di settimana prossima.

g. f.