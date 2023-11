Seconda categoria. La Vis Faventia ne mette tre e allunga. Ko per la Riolese

Prosegue la marcia in testa, nel girone M di Seconda Categoria, della Vis Faventia che batte 3-0 nel big match di giornata il Palazzuolo, secondo in classifica: decisiva la doppietta di Gueye, giunto alla 4ª rete in campionato, come il compagno Verdolini, anche lui a segno. Con la sconfitta delle due inseguitrici, vista la caduta anche della Riolese, 0-1 col Vita di Matteo Dalmonte (foto), i manfredi ora hanno 4 lunghezze di vantaggio su Only Sport e Vita. Nel girone N prosegue l’imbattibilità del Vecchiazzano – 9 vittorie e 1 pari – col 3-2 sul San Pancrazio. Resta in scia, però, il Marina che vince 7-0 a San Zaccaria. Seconda Categoria (10ª giornata). Girone M: C. Guelfo-C. Erika 1-1, Bagnacavallo-S. Potito 1-0, Bagnara-B. Tuliero 2-1, Conselice-Only Sport 1-2, San Rocco-R. Voltanese 4-3, Vis Faventia-Palazzuolo 3-0, Vita-Riolese 1-0. Classifica: Vis Faventia 21; Vita, Only Sport 17; Riolese, Palazzuolo, Bagnara 16; S. Rocco 15; Bagnacavallo, C. Erika 14; C. Guelfo 13; B. Tuliero, S. Potito 12; R. Voltanese 7; Conselice 5. Girone N: Dep. Roncadello-Real 1-2, F. Zarattini-Godo 5-0, Fiumanese-Gs Romagna 5-3, St. Rossa-P. Fuori 1-1, S. Zaccaria-Marina 0-7, Valmontone-Low Street 1-2, Vecchiazzano-S. Pancrazio 3-2. Classifica: Vecchiazzano 28; Marina 25; Fiumanese 21; S. Pancrazio 17; Gs Romagna, St. Rossa, Low Street, F. Zarattini 15; Real 12; Dep. Roncadello, Valmontone, P. Fuori 10; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.