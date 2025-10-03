Seconda Categoria. L’Aurora a caccia della prima vittoria. Ospita il Corrazzano

Anticipo di campionato stasera per l’Aurora Montaione, che alle 21.15 a Il Prato ospita il Corazzano nella terza giornata del girone G di Seconda Categoria. La gara è stata anticipata su richiesta della società della frazione sanminiatese, dove domani e domenica si terrà la 39ª Fiera Mercato del Tartufo Bianco. Le due compagini tornano a sfidarsi a Montaione a distanza di 27 giorni dal primo turno di Coppa Toscana. In quell’occasione prevalse 2-0 il Corazzano, che nelle prime due giornate di campionato ha rimediato un ko di misura a Castelfranco e battuto 3-1 in casa domenica scorsa la ‘matricola’ Santa Maria a Monte. L’Aurora Montaione è invece ancora a caccia della prima vittoria dopo aver impattato 1-1 con il Crespina e aver perso 1-0 sul campo de La Corte. Nello stesso raggruppamento domenica alle 15.30 seconda partita consecutiva tra le mura amiche per il Ponte a Cappiano, che al ‘Mediceo’ riceve la visita della capolista a punteggio pieno San Prospero Navacchio. I pisani hanno segnato 9 reti senza subirne nei primi 180 minuti stagionali, ma i calligiani sono reduci dal bel poker casalingo rifilato al Bientina.