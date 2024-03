Seconda categoria. Le Caldine cambiano ancora panchina

Stagione travagliata per le Caldine, che adesso sono guidate dal terzo allenatore stagionale.

La società diretta dal presidente Fabrizio Zanieri rimane all’ultimo posto nel Girone I della Seconda Categoria. Il campionato era iniziato con l’arrivo in panchina di Nicola Vasetti, rimasto in carica per le prime 18 giornate e poi esonerato insieme al collaboratore Lapo Grossi per lasciare spazio a Ettore Nanni. Dopo tre sole partite Nanni ha rassegnato le dimissioni e la società ha comunicato di averle accettate il 22 febbraio scorso. Al suo posto è arrivato il terzo tecnico stagionale, Matteo Fava, che ha debuttato domenica scorsa nel derby casalingo con il Pian di San Bartolo, perso per 1-0.

Novità anche per il Quarrata Olimpia: i pistoiesi, avversari di molte fiorentine nel Girone C della Prima Categoria, ha esonerato l’allenatore Francesco Fabbri nonostante il sesto posto in classifica. Una decisione sorprendente per il giovane tecnico, da calciatore bomber in Serie D con Scandicci e Sestese.