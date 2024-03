Seconda categoria. Lo Scarlino chiede strada al Rispescia

Giornata interlocutoria in Seconda categoria dove lo Scarlino, reduce dal pari di domenica e dal turno di coppa, oggi sarà a Rispescia contro una squadra con l’acqua alla gola. I ragazzi di Stringardi dovranno tirare fuori il meglio per provare a risalire la china. Mentre il team di Cavaglioni dovrà stare attento ad un Sorano non ancora fuori dai giochi che insegue a meno 5. Sorano che oggi ospita la Maglianese. L’Orbetello invece ospita la Marsiliana, altra squadra che lotta per non retrocedere. Sfida interessante a Campagnatico con l’arrivo del Caldana, due formazioni di ottima qualità. Il programma: girone C, Vada-Montieri; girone G, Campagnatico-Caldana, Castiglionese-Santa Fiora, Cinigiano-Nuova Grosseto, Marina-Alberese, Orbetello-Marsiliana, Rispescia-Scarlino, Roccastrada-Castell’Azzara, Sorano-Maglianese.