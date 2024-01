Seconda categoria. Lo Scarlino difende il primato a Santa Fiora

Lo Scarlino sale fino alle pendici dell’Amiata per rimanere in vetta al girone G di Seconda categoria. Il team di Cavaglioni fa visita al Santa Fiora, mentre dietro il Sorano, staccato di due punti, non dovrebbe avere problemi col Rispescia. Il Caldana, terzo, ospita invece una Nuova Grosseto che vuole evitare i playoff. Scontro interessante a Cinigiano dove arriva l’Orbetello: in palio c’è il quarto posto. Bella la sfida di Campagnatico, con un Roccastrada che ha solo un punto in meno dei ragazzi di Manzella. In ottica salvezza Marsiliana-Alberese è una sfida da tripla. Nel gruppo C, scontro salvezza tra Montieri e Porto Azzurro. Il programma: girone C, Montieri-Porto Azzurro, girone G, Caldana-Nuova Grosseto, Campagnatico-Roccastrada, Castiglionese-Marina, Cinigiano-Orbetello, Santa Fiora-Scarlino, Maglianese-Castell’Azzara, Marsiliana-Alberese, Sorano-Rispescia.