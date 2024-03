Seconda categoria. Lo Scarlino ospita la Castiglionese

Dopo la vittoria nel recupero col Sorano oggi lo Scarlino ospita la Castiglionese per provare a chiudere il prima possibile i conti del girone G di Seconda categoria. La squadra di Cavaglioni, adesso a più 7 sul Sorano, non dovrebbe avere problemi contro i rossoblù. Dietro il Sorano potrebbe aver patito il contraccolpo e ad Alberese troverà una squadra a caccia di salvezza. L’Orbetello, terzo, sarà a Castell’Azzara contro una squadra che lotta per la salvezza, mentre il Caldana non avrà vita facile a Santa Fiora. In ottica salvezza, delicatissimo match a Roccastrada con l’arrivo del Rispescia. Il programma: girone C, Montieri-La Cantera Gabbro; girone G, Alberese-Sorano, Castell’Azzara-Orbetello, S. Fiora-Caldana, Maglianese-Cinigiano, Marsiliana-Campagnatico, Nuova Grosseto-Marina, Roccastrada-Rispescia, Scarlino-Castiglionese.