Seconda categoria. Ludus ’90, quanti arrivi per ripartire
Al via la stagione della Ludus ’90 Valle dell’Arno, ancora nel campionato di Seconda Categoria. Con il lavoro del direttore generale Matteo Cesarini e del direttore sportivo Enrico Curioni è stata allestita una rosa composta da 27 giocatori, messi a disposizione dell’allenatore Niccolò Cenni.
Portieri: Franco (proveniente dal Santa Brigida), Pacchia; difensori: Baffoni, Balloni, Bargagni, Cerchi (dalla Nova Vigor Misercordia), Corri, Cramini, Andrea Nocentini, Piccini (dal Quona amatori); centrocampisti: Campatelli (dal Centro Storico Lebowski), Cassella, Alessio Celentano, Fani, Franceschini, Manetti, Murras, Ottanelli, Pilacchi (dall’Alleanza Giovanile Dicomano), Puggelli (dal Porta Romana); attaccanti: Mattia Celentano, Dreucci (dall’Audax Rufina), Gerbi, Ignesti (dal Fiesole), Martini, Giovanni Nocentini, Ponzi.
Nello staff di mister Cenni, il vice allenatore Claudio Carcasci, il preparatore dei portieri Alberto Bonini e il team manager Tommaso Fini. La squadra è stata inserita nel Girone D, con avversarie fiorentine e valdarnesi.
