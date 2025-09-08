Seconda categoria. Mamas Migliarinese, si parte. Il primo torneo a Podenzana
Il Mamas, che da quest’anno si riappropria della vecchia denominazione Migliarinese, ha avviato la preparazione al prossimo campionato di Seconda categoria. La squadra si è presentata al completo al ’Rino Colombo’ di Beverino, in attesa che sia pronto il ’Denis Pieroni’ alla Pieve. "Stiamo lavorando molto bene – dice il responsabile della prima squadra Andrea Casati – e ci auguriamo di raccogliere presto i risultati di un lavoro così intenso. Confidiamo nei nostri progetti e speriamo che si possano realizzare soprattutto grazie ai buoni propositi dei ragazzi e all’impegno che metteranno fuori e dentro il campo. I nostri giocatori (al momento molto numerosi e che per forza di cose andranno ridotti di numero) dovranno alzare l’asticella, mirando più in alto e cercando di realizzare le proprie ambizioni". Il primo impegno sarà il 12 e 13 settembre con un quadrangolare a Podenzana, seguito da un paio di amichevoli prima dell’avvio in Coppa Liguria. Questo lo staff dirigenziale. Presidente: Ilario Casto. Responsabile prima squadra: Andrea Casati. Direttore sportivo: Stefano Godani. Team manager: Angelo Migliano. Dirigenti: Sandro Andreoli, Aldo Natale, Michael Granelli, Marco Zerbini e Fabrizio Magnani. Staff tecnico. Allenatore: Paolo Trivelloni. Assistenti: Marino Ferrari, Massimo Tortorelli, Salvatore Vicari ed Eros Giulietti.
I.G.
