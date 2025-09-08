Seconda categoria. Manciano, Montieri, Marina S. Fiora. Quattro vittorie per partire bene

Manciano, Montieri e Marina Intercomunale Santa Fiora iniziano bene la propria avventura nella Coppa Toscana di Seconda categoria. Il Manciano di Renaioli in casa stende per 3-0, con due rigori, una Marsiliana ancora alla ricerca delle giuste distanze. Una doppietta di Siani ed il centro di Vasconi hanno fatto sì che i padroni di casa mettere subito avanti la testa nel proprio turno della competizione.

Successo esterno molto convincente per il Montieri: i biancoverdi allenati da Cugini hanno battuto per 3-2 la matricola Alta Maremma. Una partita bella e vibrante, dove le due formazioni hanno fatto davvero divertire i presenti con cinque reti.

Successo esterno anche per il Santa Fiora del nuovo corso di mister Corti: gli amitini battono 2-0 fuori casa il Castell’Azzara, che deve ancora far quadrare i propri conti. Pareggio per 1-1 tra Sorano e San Quirico, match che lascia tutto in bilico per il passaggio del turno, e che non ha fatto svelare le corte ai tecnici che hanno presentato due formazioni ancora molto indecifrabili.

Successo di misura anche per il Marina che batte 1-0 l’Alberese grazie all’autorete di Martini. Adesso, a seconda che si tratti di un accoppiamento o di un triangolare, ci sarà la seconda giornata di sfide in programma domenica, per decretare i primi passi del turno della manifestazione regionale.