Seconda categoria. Marsiliana, primi tre volti nuovi

La Marsiliana si appresta a giocare un altro campionato di Seconda categoria. La società giallorossa ha confermato del tecnico Emiliano Romagnoli, uno degli artefici della salvezza. Il direttore sportivo Dario Vestri si sta muovendo per rinforzare la rosa a disposizione di Romagnoli.

Prima di tutto le conferme: rimarranno in giallorosso il bomber Riccardo Vincenti, il capitano Simone Balocchi, ma anche il difensore Simone Moschetto, l’altro attaccante Ronchetti, il ’tuttofare’ Francesco Marra. Ci sarà anche Iacopo Grotti che ha dato per il momento una disponibilità limitata per problemi di lavoro, ma che farà di tutto per essere a disposizione fin dall’inizio. Rimarranno anche gli storici giocatori come Gianluca Carrucola, Fabrizio Sabatini e Marco Calchetti.

Al passo di addio Bianciardi, Bucciarelli e Gabriele Fastelli. I volti nuovi, invece, sono quelli di Lilian Pitel, difensore che arriva dall’Atletico Grosseto; Niccolò Cupani, 2003, terzino del Paganico, e Giacomo Papini, 2004, centrocampista cresciuto nelle giovanili del Grosseto.