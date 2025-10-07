Seconda Categoria. Mezzano a valanga. Sette gol al Bagnara. Tris del Brisighella
Messe di gol nel girone M per le tre prime della classe che allungano in vetta. Il Mezzano batte 7-1 il Bagnara con un poker di Nicolas Laghi (in foto), la Vis Faventia vince 4-3 a Voltana mentre il Brisighella regola 3-0 la Pro Loco Reda. Nel girone O primo punto per il Junior Cervia: 2-2 col Capanni rimontando da 0-2 con la doppietta di Iorio. Seconda Categoria (3ª giornata). Girone M: Lugo-San Rocco 1-1, Brisighella-P. L. Reda 3-0, Mezzano-Bagnara 7-1, R. Voltanese-Vis Faventia 3-4, Santagata Sport-Giov. Santerno 2-0, S. Imolese-Riolese 2-2, Vita-B. Tuliero 1-1. Classifica: Mezzano, Brisighella, Vis Faventia 12; Vita 8; Riolese, Lugo 7; Santagata Sport 6; S. Imolese, S. Rocco 4; Bagnara, R. Voltanese 3; B. Tuliero, P. L. Reda 1; Giov. Santerno 0. Girone N: Marina-P. Marina 4-0, Gs Romagna-Godo 0-5, P. Fuori-Low Street 4-1, San Colombano-Real 5-1, San Zaccaria-Carpinello 2-2, San Pancrazio-F. Zarattini 0-5, Sp. Predappio-Medla 3-2. Classifica: Marina 12; P. Fuori, Sp. Predappio 9; S. Zaccaria, S. Colombano, S. Pancrazio 7; Low Street, Carpinello, F. Zarattini, Medla 6; Godo 3; Gs Romagna 1; P. Marina, Real 0. Girone O: Polisportiva 2000-Valverde 2-3, Junior Cervia-Capanni 2-2. Classifica: J. Gambettola, S. Carlo, Valverde 9; Around 8; Borghigiana, Atl. Frampula, Virtus 7; Dismano Utd, Capanni 6; Torresavio, Sarsinate 3; Pol. 2000, J. Cervia, Alfero 1.
u.b.
