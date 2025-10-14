Seconda Categoria. Mezzano e Faventia, nessuno molla. Manita del Marina
Prosegue la sfida a punteggio pieno, nel girone M di Seconda, tra Mezzano (2-1 a Reda) e Vis Faventia (4-1 al Vita): nel Mezzano fondamentale la 7ª rete in campionato di Laghi. Nel girone N non sbaglia un colpo il Marina di Alessio Sammartino (in foto) che vince 5-3 a Porto Fuori: sul 3-3 decisivi Scortichini (36’ st e Valdinoci (45’ st). Seconda Categoria (5ª giornata). Girone M: Giov. Santerno-S. Imolese 3-2, B. Tuliero-Bagnara 4-0, P. L. Reda-Mezzano 1-2, R. Voltanese-Lugo 1-1, Riolese-Brisighella 2-0, S. Rocco-Santagata Sport 2-1, Vis Faventia-Vita 4-1. Classifica: Mezzano, Vis Faventia 15; Brisighella 12; Riolese 10; Vita, Lugo 8; S. Rocco 7; Santagata Sport 6; R. Voltanese, B. Tuliero, S. Imolese 4; Giov. Santerno, Bagnara 3; P. L. Reda 1. Girone N: Medla-S. Pancrazio 0-3, F. Zarattini-S. Colombano 2-0, Carpinello-Sp. Predappio 1-0, Godo-Real 2-3, Low Street-Gs Romagna 2-0, P. Fuori-Marina 3-5, P. Marina-S. Zaccaria 1-5. Classifica: Marina 15; S. Zaccaria, S. Pancrazio 10; Low Street, Carpinello, F. Zarattini, P. Fuori, Sp. Predappio 9; S. Colombano 7; Medla 6; Godo, Real 3; Gs Romagna 1; P. Marina 0. Girone O: Capanni-Pol. 2000 6-0, Borghigiana-Junior Cervia 2-2. Classifica: J. Gambettola, Valverde 12; Virtus 10; S. Carlo, Capanni 9; Borghigiana, Around 8; Atl. Frampula 7; Dismano Utd, Torresavio, Sarsinate 6; J. Cervia 2; Pol. 2000, Alfero 1.
u.b.
