Seconda categoria. Mister Lazzerini lascia il Montieri

Il Montieri cerca un nuovo allenatore. Il mister Marco Lazzerini ha rassegnato alla società le dimissioni da tecnico per motivi personali e di carattere lavorativo. La squadra biancoverde, che milita nel girone C di Seconda categoria, ora è alla ricerca di un nuovo tecnico. "Ti ringraziamo Marco per questi mesi trascorsi con noi – dice la società – per la passione e la professionalità dimostrata durante gli allenamenti e nelle giornate di gara. Ti auguriamo un in bocca al lupo per il tuo futuro, sia dentro che fuori dal campo. Sempre". Per esigenze personali Lazzerini ha lasciato il proprio incarico, ed ora la dirigenza biancoverde va a caccia di un nuovo allenatore per provare a centrare la salvezza. La classifica infatti è abbastanza negativa: il Montieri è ultimo in classifica. E servirà una sterzata per risollevarne le sorti.