Seconda categoria. Molinense, che euforia. Ambizioni d’alta quota

Euforia Molinense, dopo il successo nel derby con il Santa Brigida di Seconda categoria girone I. La squadra allenata da Fabian Cecchi, al campo Ezio Vitali di Molino del Piano, ha fatto sua la gara per 3-0 con reti ad inizio del secondo tempo di Galileo Pardi e Filippo Degl’Innocenti e nel finale eurogol di Daniele Guidi con uno splendido tiro di sinistro all’incrocio dei pali. Tribune piene con circa 200 spettatori, gara spettacolare con agonismo, ma estrema correttezza. Al termine festeggiano i gialloblù della Molinense, ma il Santa Brigida esce a testa alta per una prova generosa e positiva, soprattutto nel primo tempo, mostrando buon gioco e ottime individualità.

"Il nostro obiettivo - precisa il dirigente della Molinense, Carlo Caioli - è rimanere nella parte alta della classifica sognando i play off. Si attende il rientro di Emanuele Galeotti dopo una lunga squalifica e insieme al fratello Gioele rappresentano i nostri giocatori di spicco. Punto di forza è la vecchia guardia con il centrale di difesa Andrea Caioli, i centrocampisti Galileo Pardi e Pietro Celli, il portiere Mario Mariani. Elogi particolari a Christian Grifoni, direttore sportivo e pronto a scendere in campo nonostante i 45 anni, ma su tutti il difensore Maurizio Carli che il 25 novembre compie 52 anni ed è entrato in campo nel derby giocando gli ultimi 15 minuti. Prossima gara da mille emozioni fra Gallianese-Molinense".

Inoltre Caioli vuole ricordare i nuovi acquisti: "In questa stagione sono arrivati il centravanti Filippo Innocenti, il centrocampista Tommaso Tognaccini, il difensore Niccolò Pelli e il giovane difensore Dario Cioni in prestito dal Pontassieve, insieme a Mattia Baffoni, Daniele Guidi e Mattia Michelassi".

Lo staff della squadra di Seconda categoria della Molinense vede in panchina mister Fabian Cecchi, vice Claudio Pieretti, massaggiatore Sergio Bologni, fotografo e pubbliche relazioni Vincenzo Misuri, dirigente Giuseppe Palmieri, biglietteria Sauro Masini, team manager Valerio Benvenuti, responsabile prima squadra e Juniores Carlo Cailo, presidente Mattia Canestri.

Francesco Querusti