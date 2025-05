Seconda Categoria. Montagna Pistoiese, prosegue la... scalata. Prima della vetta c’è l’ostacolo Fratticciola

A poche ore di distanza dalla vittoria dei playoff del girone C di Seconda Categoria, tutti i giocatori della Montagna Pistoiese sono andati in ospedale a festeggiare il successo con il capitano Mattia Petrolini, operatosi a seguito di un infortunio subito nel corso della semifinale contro il Montemurlo Jolly di un paio di settimane fa. Ed il gruppo conta di fare lo stesso anche la prossima settimana, in quella che sarà senza enfasi la gara più importante della stagione: domani alle 16, presso il "Davide Astori" di Rignano sull’Arno, gli uomini di mister Zinanni tenteranno di gettare una volta di più il cuore oltre l’ostacolo. Nell’impianto sportivo intitolato all’ex-capitano della Fiorentina scomparso prematuramente nel 2018, la Montagna se la vedrà contro il Fratticciola in quello che si prospetta come uno scontro inedito. Che vale l’accesso nella "graduatoria di merito primaria" (che darà diritto prioritario alla promozione).

Gli aretini si sono qualificati entrando in gioco solo nell’ultimo turno del girone I (essendosi qualificati secondi) mentre Petrucci e soci si sono arrampicati ricominciando dalla quarta piazza eliminando Montemurlo e San Niccolò (ai quali bastava un pari per festeggiare, in virtù del miglior piazzamento in classifica rispetto alla Montagna). "Una stagione straordinaria, a prescindere da quello che sarà l’esito finale. Il gruppo si è confermato solido e coeso – ha commentato il dirigente Alessandro Petrolini - come si è visto anche contro la vittoria contro il San Niccolò ottenuta senza diversi titolari. Obiettivo? Continuare a dare il massimo, vogliamo crederci".

Giovanni Fiorentino