Seconda categoria Niente da fare per Gragnolese, Don Bosco Fossone e Atletico Carrara. Tre risultati all’inglese all’esordio di Coppa Toscana. A brindare sono Serricciolo, Pontremoli e Ricortola

Serricciolo

2

Gragnolese

0

SERRICCIOLO: Magnani, Casciari, Verducci, Guelfi, Berti, Vegnuti Marco (77’ Capocaccia), Giulianelli, Dell’Amico (61’ Vegnuti Mattia), Scarpa (66’ Barbasini), Vatteroni (81’ Califfi), Pangi (74’ Manassero). A disp. Cavalier D’Oro, Gilli, Bui. All. Bambini.

GRAGNOLESE: Galleri, Cardellini (48’ Lombardi Mirco), Borghetti, Cecconi (57’ Fegosi), Bondi, Tonelli, Battaglia, Lombardo, Tedeschi (57’ Lombardi G.), Rosaia (74’ Ballerini), Di Negro (57’ Petacchi). A disp. Gerali, Pigoni, Reburatti, Ferrari. All. Grandetti.

Arbitro: Leone di Viareggio.

Marcatori: 44’ rig. Vatteroni, 51’ Pangi.

Note: espulso all’88’ Tonelli (G) per somma di ammonizioni.

AULLA – Sotto un caldo infernale il Serricciolo supera nel primo turno del girone A di Coppa Toscana di Seconda categoria i cugini della Gragnolese. I padroni di casa, solidi e cinici, liquidano un ottimo avversario, organizzato e ben messo in campo, con due reti a cavallo dell’intervallo. Ad aprire le danze, infatti, è Vatteroni che al 44’ dal dischetto trafigge Galleri, mentre a inizio ripresa Pangi raddoppia con una bellissima sforbiciata indirizzata all’angolino. Da registrare anche il terzo gol dei locali, siglato da Vatteroni, ma annullato per (dubbio) fuorigioco. Nel secondo tempo tra i galletti spazio a ben 5 ragazzi della Juniores, oltre a Guelfi, classe 2008, partito titolare. All’88’ gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione di Tonelli. "Vorrei dedicare questa vittoria – afferma il ds gialloblù Luca Bardini – a Conedera, Viaggi e Guastini, tre ragazzi assenti per infortunio che speriamo di recuperare presto".

Ilaria Gallione