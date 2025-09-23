Seconda Categoria. Non si ferma il Mezzano. Ok Porto Fuori e Marina. Cervia ancora a secco

In Seconda, restano a punteggio pieno, nel girone M, il Mezzano del confermatissimo tecnico Emiliano Regazzini (in foto), ma anche Vis Faventia, Vita, Brisighella e Lugo che si dividono la vetta. Anche nel girone N Porto Fuori, Marina e Low Street hanno vinto in entrambe le giornate mentre nel gruppo O cercano ancora il primo successo Junior Cervia e Pol. 2000. Seconda Categoria (2ª giornata). Girone M: Brisighella-G. Santerno 1-0, Lugo-B. Tuliero 2-1, R. Voltanese-P. L. Reda 1-0, Riolese-S. Rocco 2-1, Santagata Sport-Mezzano 1-4, S. Imolese-Vis Faventia 0-2, Vita-Bagnara 4-0. Classifica: Vita, Mezzano, Brisighella, Lugo, Vis Faventia 6; Riolese, Bagnara, San Rocco, R. Voltanese 3; Santagata Sport, B. Tuliero, Giov. Santerno, S. Imolese, P. L. Reda 0. Girone N: S. Pancrazio-Carpinello 0-0, Gs Romagna-Real 2-2, Marina-Godo 2-0, Medla-P. Marina 3-1, P. Fuori-F. Zarattini 3-0, S. Zaccaria-S. Colombano 0-1, Sp. Predappio-Low Street 0-1. Classifica: P. Fuori, Low Street, Marina 6; Carpinello, San Pancrazio 4; Medla, S. Colombano, San Zaccaria, Sp. Predappio 3; Gs Romagna 1; F. Zarattini, Godo, P. Marina, Real 0. Girone O: Pol. 2000-Junior Gambettola 1-2, Junior Cervia-Dismano Utd 1-2. Classifica: Around, J. Gambettola, S. Carlo 6; Virtus S. Mauro, Capanni 4; Atl. Frampula, Borghigiana, Dismano Utd, Valverde 3; Pol. 2000, Torresavio 1; J. Cervia, Alfero, Sarsinate 0.

u.b.