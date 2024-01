Seconda Categoria. Olimpia di rigore sulla Codigorese. Tatani segna il penalty decisivo

Vittoria di rigore per l’Olimpia Quartesana, che si aggiudica di misura lo spareggio provinciale di Coppa e accede alla fase regionale. Le squadre partono subito con un atteggiamento aggressivo, con ribaltamenti di fronte da una parte all’altra. Nella costruzione di gioco l’Olimpia sembra voler cercare schemi e impostazioni di gioco per arrivare a essere pericolosa sotto la porta avversaria, la Codigorese si difende con efficacia, sfruttando la maggiore prestanza fisica. Al 18’ l’Olimpia diventa pericolosa in due occasioni, in una di queste la Codigorese salva sulla linea di porta il possibile vantaggio. Al 27’ Tatani viene atterrato in area e l’arbitro non ha dubbi è rigore: batte lo stesso a Tatani e l’Olimpia passa in vantaggio. Ancora Olimpia al 31’ del primo tempo non riesce a deviare in rete una palla che attraversa la linea di porta sfuma così una facile occasione.

Al 37’ si fa viva la Codigorese con Trombini, dal limite dell’area prova il tiro nell’angolo opposto, di poco a lato. Allo scadere del primo tempo ci prova ancora l’Olimpia con Bergossi, ma il bravo Rossi para a terra. Alla ripresa subito una occasione per i biancazzurri, ma Chiarelli spreca tirando alto. Al 47’ la Codigorese con Manzardo si rende pericolosa con una conclusione all’altezza del dischetto del rigore, ma spara altissimo sopra la traversa.

La ripresa vede la Codigorese Più intraprendente e volitiva alla ricerca del pareggio. Al minuto 81’ su un calcio d’angolo la Codigorese guadagna un calcio di rigore per un fallo di mano in area, Ghedini intuisce e para il rigore. Manca un minuto allo scadere della gara ed è ancora Ghedini a salvare il risultato su un gran tiro da fuori area che riesce a deviare in angolo.

Franco Vanini