Seconda Categoria. Pelago-Rignano, scontro spettacolo

Quarta giornata alle 15,30. Nel Girone C il Carraia ospita il Sagginale, mentre il Firenzuola è impegnato in trasferta sul campo del Montemurlo Jolly.

Nel Girone D, nel quale nessuna squadra è a punteggio pieno, si giocano Floriagafir Bellariva-Molinense, Pelago-Rignano, Pian di San Bartolo-Carbonile, San Clemente-Leccese e Sancat-Ludus ‘90. L’Albereta San Salvi ospita il Cavriglia, trasferte aretine per il Cobra Kai sul campo della Fulgor Castelfranco e per il Bagno a Ripoli a Montemignaio.

Nel Girone E la capolista Impruneta Tavarnuzze ospita lo Staggia. In programma anche Duccio Dini-Virtus Bronzetto, Florence-Sambuca, Grevigiana-Dinamo Florentia, Laurenziana-Casellina, Mercatale-San Giusto Le Bagnese e San Polo-Real Peretola.

Nel Girone F spicca la sfida La Lanterna-San Lorenzo Campi Giovani. Impegni casalinghi per la Rinascita Doccia, contro La Querce, e per la Virtus Rifredi, contro il Santa Maria. Il Sesto Calcio gioca a Capraia, mentre l’Atletica Castello è attesa sul campo del Casenuove Gambassi.