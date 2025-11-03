Seconda categoria. Poker del Tavola. Ok Chiesanuova

Ieri si è svolto il settimo turno del campionato di Seconda Categoria. E per quel che concerne i risultati delle compagini pratesi, il girone C si è concluso nel segno del Chiesanuova adesso quarto: Ferraro e Cibella hanno griffato il 2-1 emerso allo Scirea contro il San Niccolò, con gli uomini di Shehaj adesso in zona playoff. Passo falso per La Libertà Viaccia, caduto al Ribelli per mano dell’Olimpia. A dispetto del ko, gli uomini di mister Sensi restano comunque quinti e per una neopromossa si tratta di un ruolino di marcia positivo. A metà graduatoria, la Galcianese ha pareggiato in casa con la Virtus Montale, per un 1-1 che serve a poco ad entrambe le compagini. La Valbisenzio, nonostante la vittoria in Coppa Toscana ed il passaggio al turno successivo, non sembra riuscire a sbloccarsi in campionato: il pari casalingo contro il Pistoia Nord è comunque un risultato positivo colto contro una squadra sin qui apparsa in forma, ma non dà quella scossa sperata in termini di punti. Checchi e Fiorulli hanno certificato ad Oste l’1-1 tra Montemurlo e Polisportiva Naldi, con il club di Poggio alla Malva in posizione migliore. Dovrà rialzare la testa il prima possibile il CSL Prato Social Club, sconfitto in trasferta dal Firenzuola (3-0). Idem per l’Eureka: Papi ha segnato ma il Sagginale è passato lo stesso all’Achilli per 4-1.

E si arriva così al girone F: con il Tavola di Montagnolo nuova terza forza del ragguppamento dopo il poker esterno inferto al Monterappoli (4-0 con doppiette di Baldini e Vinci). Avanza comunque anche la Virtus Comeana, considerando che gli uomini di Gravante conquistano un punto nella tana del Capraia (2-2, Righi mattatore) e restano quarti in graduatoria. Riscossa del Mezzana, galvanizzato evidentemente dal recente successo in coppa: la truppa di Tinti ha vinto per 4-1 contro lo Sporting Lazzeretto. Notte fonda infine per La Querce, battuto 2-1 dal Montalbano Cecina a Larciano: urge riscattarsi.