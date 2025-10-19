Seconda categoria. Pontremoli, vietati passi falsi col San Macario. Il D.B. Fossone chiede strada al Salavetitia

Mentre le attenzioni del mondo pallonaro lunigianese sono tutte o quasi rivolte al derby Serricciolo-Villafranchese, il vero big match si gioca nello stadio “Nene Romiti“, dove si incrociano la portaerei Pontremoli e l’ambiziosissimo San Macario. Lo scontro fra le pretendenti al palco della Prima Categoria con certezza richiamerà il pubblico delle grandi occasioni e vedrà la sua luce dalle ore 15,30. Primo momento verità per gli striscioni biancocelesti di Clemente Guastini, che con una stagione tutta da giocare, sono chiamati a sfruttare appieno il secondo turno interno, soprattutto dopo il risultato in bianco di domenica scorsa contro il Vorno. "Dobbiamo sfruttare al meglio il fattore campo – ha risposto mister Guastini – anche se alla fine della fiera se si deve andare a vedere probabilmente abbiamo dato qualcosa in più in quelle giocate fuori casa, forse c’entra niente è semplicemente una constatazione, dobbiamo far molto meglio in tutte le situazioni di campo per vincere".

Il Don Bosco Fossone si trasferisce al “Buon Riposo“ di Seravezza ospite della matricola Salavetitia Seravezza, un po’ preoccupato per l’attuale posizione in classifica. Per frenare l’avanzata della squadra versiliese ci vorrà un Don Bosco omogeneo e meno sprecone, coraggioso, intenso e umile. Altrimenti, addio fichi.

Ricortola di scena contro la Folgore Segromigno. Neroverdi dopo aver giocato a tennis con la Gragnolese hanno solo risultato a disposizione: la vittoria.