Seconda Categoria. Primo derby Capraia e Santa Maria. L’Aurora farà visita a La Corte
Primo ed inedito derby oggi in Seconda Categoria per quanto riguarda le squadre del circondario. Nell’odierna seconda giornata del girone...
Primo ed inedito derby oggi in Seconda Categoria per quanto riguarda le squadre del circondario. Nell’odierna seconda giornata del girone F (fischio d’inizio alle 15.30) al Brandani di Montelupo si sfideranno infatti Capraia e Santa Maria. In verità si tratta del remake della recente sfida del primo turno di Coppa Toscana andata in scena solo due settimana fa e che terminò con un eloquente 5-2 per il Santa Maria. Entrambe arrivano a questo secondo scontro diretto stagionale dopo aver pareggiato all’esordio.
Nello stesso raggruppamento il neopromosso Sporting Lazzaretto proverà a dare seguito alla vittoria di domenica scorsa ospitando al Lensi il Sesto Calcio, reduce dal 2-2 casalingo contro il Monterappoli. Proprio i neroverdi empolesi saranno poi di scena sul proprio campo Innocenti di Cambiano contro il San Lorenzo Campi Giovani, che sette giorni fa ha pareggiato in casa a reti bianche con il Capraia.
Infine, la ‘matricola’ Casenuove Gambassi sarà di scena al Biagiotti di Sesto Fiorentino contro il Rinascita Doccia, un punto in classifica dopo il 2-2 esterno maturato nel precedente weekend contro la Virtus Comeana. Casenuove che si presenterà con una novità in panchina: pochi giorni fa, infatti, è stato esonerato Andrea Fulignati, appena due partite per lui, e chiamato Massimo Razzanelli, attualmente svincolato dopo l’esonero a metà della scorsa stagione all’Aurora Montaione. Insieme a Razzanelli, ex bomber di razza e adesso tecnico preparato e motivato, a completare il nuovo staff tecnico ci saranno il vice allenatore Paolo Drago e il collaboratore tecnico Alessio Onnis.
Chiudiamo con il girone G, dove l’Aurora Montaione andrà a far visita a Calci al La Corte, entrambe hanno pareggiato nella prima giornata, mentre il Ponte a Cappiano riceverà al Mediceo il Sextum Bientina (sconfitto pesantemente dal San Prospero Navacchio), per riscattare il ko di misura di Santa Maria a Monte. Nelle fila dei calligiani non ci saranno Huqi e Franchi, squalificati rispettivamente per due e tre giornate dopo le espulsioni di domenica scorsa. Nei due precedenti dello scorso anno l’Aurora Montaione ebbe la meglio per 3-1, mentre il Ponte a Cappiano non ha andò oltre il pari a reti bianche.
Si.Ci.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su