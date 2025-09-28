Seconda Categoria. Primo derby Capraia e Santa Maria. L’Aurora farà visita a La Corte

Primo ed inedito derby oggi in Seconda Categoria per quanto riguarda le squadre del circondario. Nell’odierna seconda giornata del girone F (fischio d’inizio alle 15.30) al Brandani di Montelupo si sfideranno infatti Capraia e Santa Maria. In verità si tratta del remake della recente sfida del primo turno di Coppa Toscana andata in scena solo due settimana fa e che terminò con un eloquente 5-2 per il Santa Maria. Entrambe arrivano a questo secondo scontro diretto stagionale dopo aver pareggiato all’esordio.

Nello stesso raggruppamento il neopromosso Sporting Lazzaretto proverà a dare seguito alla vittoria di domenica scorsa ospitando al Lensi il Sesto Calcio, reduce dal 2-2 casalingo contro il Monterappoli. Proprio i neroverdi empolesi saranno poi di scena sul proprio campo Innocenti di Cambiano contro il San Lorenzo Campi Giovani, che sette giorni fa ha pareggiato in casa a reti bianche con il Capraia.

Infine, la ‘matricola’ Casenuove Gambassi sarà di scena al Biagiotti di Sesto Fiorentino contro il Rinascita Doccia, un punto in classifica dopo il 2-2 esterno maturato nel precedente weekend contro la Virtus Comeana. Casenuove che si presenterà con una novità in panchina: pochi giorni fa, infatti, è stato esonerato Andrea Fulignati, appena due partite per lui, e chiamato Massimo Razzanelli, attualmente svincolato dopo l’esonero a metà della scorsa stagione all’Aurora Montaione. Insieme a Razzanelli, ex bomber di razza e adesso tecnico preparato e motivato, a completare il nuovo staff tecnico ci saranno il vice allenatore Paolo Drago e il collaboratore tecnico Alessio Onnis.

Chiudiamo con il girone G, dove l’Aurora Montaione andrà a far visita a Calci al La Corte, entrambe hanno pareggiato nella prima giornata, mentre il Ponte a Cappiano riceverà al Mediceo il Sextum Bientina (sconfitto pesantemente dal San Prospero Navacchio), per riscattare il ko di misura di Santa Maria a Monte. Nelle fila dei calligiani non ci saranno Huqi e Franchi, squalificati rispettivamente per due e tre giornate dopo le espulsioni di domenica scorsa. Nei due precedenti dello scorso anno l’Aurora Montaione ebbe la meglio per 3-1, mentre il Ponte a Cappiano non ha andò oltre il pari a reti bianche.

Si.Ci.