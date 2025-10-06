Seconda categoria. Primo punticino per il Montemurlo

Il terzo atto del campionato di Seconda Categoria è andato ieri in archivio, dopo che lo scorso mercoledì si era conclusa anche la terza giornata di Coppa Toscana volto ad individuare le compagini qualificate al secondo turno. Ma tornando al campionato, il girone C scorre nel segno dell’equilibrio: per trovare la prima società di Prato e provincia bisogna scendere sino al terzo posto, con il Chiesanuova di mister Albert Shehaj (gol di Rinaldi) reduce dall’1-1 emerso allo Scirea contro la Virtus Montale. Battuta d’arresto per La Libertà Viaccia, caduta nella tana del Firenzuola (con i padroni di casa vittoriosi per 2-1). Cortini da un lato e Masi dall’altro hanno certificato l’1-1 tra Eureka e Polisportiva Naldi, nella stessa misura in cui Rossellò e Piana hanno segnato le reti nel confronto tra Valbisenzio e CSL Prato Social Club che a Vaiano si è concluso con il medesimo punteggio (garantendo alle contendenti l’equa spartizione della posta in palio).

Il Montemurlo ha invece conquistato il suo primo punto nel torneo, dopo il pari a reti bianche sul campo della Galcianese. Passando invece al girone F, è la Virtus Comeana a fare festa: Sereni e Nucci hanno trovato la via della rete nel 2-1 con cui la banda Gravante ha violato il terreno di gioco del Santa Maria. Rallenta il Tavola di Federico Montagnolo, che torna comunque con un buon punto dalla tana del Montalbano Cecina (1-1, gol pratese messo a segno da Toccaceli). Male, stavolta, il Mezzana di Tinti, battuto per 3-1 sul proprio campo dal Doccia.

Ed allo stesso modo, anche La Querce sarà chiamata a riscattarsi nel prossimo turno, considerando che il Casenuove Gambassi ha battuto i ragazzi di Vespasiano imponendo loro un netto 3-0. Il campionato è però appena agli inizi e c’è ancora tutto il tempo per risalire la china e disputare una stagione più che positiva.