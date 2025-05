Seconda categoria. Quartesana in Prima: "Vogliamo restarci coi nostri giovani»

Dopo tre anni l’Olimpia Quartesana torna in Prima categoria, un successo costruito sul settore giovanile, uno dei migliori della nostra provincia. Salto di categoria frutto di un rendimento sopra le righe ai playoff. E dire che la stagione non era partita sotto i migliori auspici. "Sapevamo di avere una buona squadra, ma non eravamo partiti per vincere il campionato – dice a mente fredda il direttore sportivo Matteo Vecchi – c’erano altre squadre favorite. Ci aveva lasciato Emanuele Lombardi per andare ad allenare il Pontelagoscuro e abbiamo dovuto riorganizzarci. Abbiamo optato per la scelta interna e promosso in prima squadra Fogli, l’allenatore dell’Under 19. La partenza non era stata delle migliori, ci abbiamo messo un mese e mezzo di rodaggio per trovare i giusti equilibri. Da lì, man mano abbiamo cominciato a recuperare posizioni". La svolta quando c’è stata? "Ai playoff. La squadra più forte a mio giudizio era la Dogatese, ma il Bando ha trovato l’affondo giusto nel finale. Una volta raggiunti i playoff abbiamo sempre vinto". Con quali obiettivi tornate nella categoria superiore? "Vogliamo restarci a lungo. Mister Fogli è confermato in panchina, andremo avanti con i nostri giovani, oltre ad alcuni elementi di esperienza a fare da collante".

Nel fine settimana ci sarà un torneo riservato alla categoria Pulcini, il memorial Manuel Ntube, uno dei ragazzi biancazzurri prematuramente scomparso in un incidente stradale. Dopo questo torneo giovanile, il club organizzerà una grande festa nel centro sportivo di Quartesana.

f. v.